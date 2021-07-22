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22 июля в Сети появились новости о том, что состояние находящейся в коме МакSим опасное. Представительница артистки Яна Богушевская поспешила прояснить ситуацию.
Издание Life сообщило ранее, что в распоряжении редакции оказались свежие результаты КТ звезды. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил данные о состоянии Марины Максимовой (настоящее имя артистки).
Специалист предположил, что в правом легком знаменитости есть бактериальная или грибковая инфекция, не связанная с коронавирусом, который ушел на второй план. Доктор отметил, что эта часть органа разрушается. Насторожила эксперта нарастающая жидкость и появление очагов деструкции.
Богушевская же отметила в разговоре с РИА "Новости", что Овечкин не имеет никакого отношения к лечению певицы. Информацию о состоянии МакSим получают лишь ее родственники. При этом, по ее словам, ситуация пока не изменилась.
В середине июня МакSим попала в больницу с пневмонией и большим поражением легких. Звезда уже больше месяца находится на ИВЛ и ЭКМО.
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