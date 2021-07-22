Слова пульмонолога о плохом КТ прокомментировали в окружении МакSим

Слова пульмонолога о плохом КТ прокомментировали в окружении МакSим
МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица находится в стабильно тяжелом состоянии

22 июля в Сети появились новости о том, что состояние находящейся в коме МакSим опасное. Представительница артистки Яна Богушевская поспешила прояснить ситуацию.

Издание Life сообщило ранее, что в распоряжении редакции оказались свежие результаты КТ звезды. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил данные о состоянии Марины Максимовой (настоящее имя артистки). 

Специалист предположил, что в правом легком знаменитости есть бактериальная или грибковая инфекция, не связанная с коронавирусом, который ушел на второй план. Доктор отметил, что эта часть органа разрушается. Насторожила эксперта нарастающая жидкость и появление очагов деструкции. 

Богушевская же отметила в разговоре с РИА "Новости", что Овечкин не имеет никакого отношения к лечению певицы. Информацию о состоянии МакSим получают лишь ее родственники. При этом, по ее словам, ситуация пока не изменилась. 

В середине июня МакSим попала в больницу с пневмонией и большим поражением легких. Звезда уже больше месяца находится на ИВЛ и ЭКМО. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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