Бывшая жена Бондарчука раскрыла реальную причину развода

Бывшая жена Бондарчука раскрыла реальную причину развода
Светлана и Федор Бондарчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
За долгие годы паре не удалось выстроить гармоничные отношения

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016-м году. Вскоре стало известно, что именитый кинорежиссер закрутил роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Впрочем, по мнению бывшей возлюбленной деятеля искусств, их брак обрушился не из-за молодой разлучницы, а по внутренним причинам.

Светлана Бондарчук дала большое откровенное интервью, в котором призналась, что на протяжении нескольких десятилетий, проведенных в браке с Федором, она так и не смогла обрести в супруге по-настоящему близкого человека.

Модель и успешная журналистка подчеркнула, что не может сказать ничего плохого о своем бывшем муже. Однако когда они были вместе, ее не покидало чувство одиночества.

"Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока", – делится личными переживаниями бывшая муза именитого режиссера.

Светлана объяснила, что даже находясь в семье, ей не удалось обрести той душевной теплоты и человеческой близости, в которой она нуждалась.

Бондарчук убеждена, что бороться за сохранение семьи стоит, когда в этом еще остается смысл. Но когда на месте отношений "зияющая пустота", то лучший выход – по-доброму разойтись.

Напомним, год назад Светлана узаконила свои отношения с дизайнером Сергеем Харченко. Влюбленные устроили роскошную свадьбу, о которой журналистка всегда мечтала.

Источник: Ютуб-канал FAMETIME TV ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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