Артист отметил, что прощаться с проектом тяжело

Практически восемь лет фанаты сериала "Сваты" с нетерпением ждали седьмой сезон, который будет последним. На днях стало известно, что работа над картиной практически завершена. Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов в интервью "Собеседнику" признался – ему невероятно грустно от того, что этой замечательной истории приходит конец.

По словам Добронравова, ему крайне тяжело прощаться с проектом.

"Слезы давят и очень обидно", – отметил Федор Викторович.

Артист рассказал, что съемки седьмого сезона сериала велись в крайне непростых условиях. Напомним, сначала у съемочной группы и актеров не было возможности продолжить работу из-за политической обстановки на Украине. Потом началась пандемия COVID-19, повлекшая за собой закрытие границ.

Добронравов понадеялся на то, что однажды наступит время, когда актеры смогут спокойно работать и ездить по миру.

Стоит отметить, что после завершения съемок Федор Викторович не останется без работы. Кинозвезда играет в театре имени Чехова. Чаще всего артист появляется в антрепризных спектаклях.

Ранее стало известно о том, что из седьмого сезона "Сватов" убрали двоих актеров. Зрители не увидят Татьяну Васильеву (мать Ларисы Буханкиной) и Александра Гаврилюка (Евгения, молодого человека Жени Ковалевой).