Примадонна сыграла на расстроенном рояле

Алла Пугачева редко делает публикации в своих социальных сетях. Зато ее родные всегда рады показать, как Примадонна проводит свое свободное время. В этот раз роликом с исполнительницей хита "Миллион алых роз" поделилась Кристина Орбакайте. Правда, видео вызвало у пользователей Сети противоречивые эмоции.

На опубликованных кадрах Примадонна играет на расстроенном рояле. За кадром слышен смех. Да и сама Алла Борисовна улыбается, хотя и выглядит очень сосредоточенной. "Какая прелесть!" – заметила в конце довольная собой артистка.

"Импровизация на тему "Немое Кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле!"

– заключила Орбакайте.

Поклонники Пугачевой единодушно согласились, подчеркнув, что даже расстроенный инструмент не помешал звезде российской эстрады исполнить настоящий шедевр. Но, как это обычно и бывает, недовольные тоже нашлись. Кому-то не понравился внешний вид Примадонны, другие же посоветовали Алле Борисовне наконец "отдохнуть".

"Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится", "В чем шарм? Да поиграю я на расстроенном рояле, в мои года, глядишь, и талант проявится! Был талант, а сейчас, отдохни уже! А так тебе виднее, бездарный ролик", "Господи, на башке-то что?! При всем уважении", "А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?"

– написали злопыхатели под видео.

Однако поклонников творчества все-таки оказалось больше. Многие признались, что игру Пугачевой даже на расстроенном рояле готовы слушать часами, отметив при этом, что у Примадонны очень молодые руки.

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