"Хоть бы изредка расчесывалась": видео с лохматой Пугачевой обсудили в Сети

"Хоть бы изредка расчесывалась": видео с лохматой Пугачевой обсудили в Сети
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна сыграла на расстроенном рояле

Алла Пугачева редко делает публикации в своих социальных сетях. Зато ее родные всегда рады показать, как Примадонна проводит свое свободное время. В этот раз роликом с исполнительницей хита "Миллион алых роз" поделилась Кристина Орбакайте. Правда, видео вызвало у пользователей Сети противоречивые эмоции. 

На опубликованных кадрах Примадонна играет на расстроенном рояле. За кадром слышен смех. Да и сама Алла Борисовна улыбается, хотя и выглядит очень сосредоточенной. "Какая прелесть!" – заметила в конце довольная собой артистка. 

"Импровизация на тему "Немое Кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле!"

– заключила Орбакайте. 

 

Поклонники Пугачевой единодушно согласились, подчеркнув, что даже расстроенный инструмент не помешал звезде российской эстрады исполнить настоящий шедевр. Но, как это обычно и бывает, недовольные тоже нашлись. Кому-то не понравился внешний вид Примадонны, другие же посоветовали Алле Борисовне наконец "отдохнуть". 

"Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится", "В чем шарм? Да поиграю я на расстроенном рояле, в мои года, глядишь, и талант проявится! Был талант, а сейчас, отдохни уже! А так тебе виднее, бездарный ролик", "Господи, на башке-то что?! При всем уважении", "А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?"

– написали злопыхатели под видео. 

Однако поклонников творчества все-таки оказалось больше. Многие признались, что игру Пугачевой даже на расстроенном рояле готовы слушать часами, отметив при этом, что у Примадонны очень молодые руки. 

Ранее тяжелобольной Валентин Юдашкин рассказал, как Пугачева отреагировала на новость о его диагнозе. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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