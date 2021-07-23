Актер признался, что с артисткой они просто "дружат"

Около месяца назад общественность узнала, что у Павла Табакова родилась дочь. Но еще более шокирующей стала информация, что малышка появилась на свет еще прошлым летом. Всю правду об отцовстве выдала бабушка – Марина Зудина. Девочку назвали Мией, родила ее актриса Софья Синицына. Молодые родители от публики свои отношения скрывали, комментариев не давали. Лишь спустя столько времени наследник именитого режиссера решил рассказать, что его связывает с матерью Мии.

Слухов ходило много. Особенно поклонников волновал вопрос о том, почему же Табаков не повел свою возлюбленную в ЗАГС? Но разговоры о свадьбе, похоже, так и останутся разговорами. Ведь, по словам актера, с Синицыной их связывает дружба.

"Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех – мы дружим, но не живем вместе",

– отрезал артист.

На вопрос журналистов о том, почему же Табаков так тщательно скрывает свою личную жизнь, звезда "Колл-центра" заметил, что мечтает о том, чтобы его оценивали только по ролям, которые он исполняет, а не по тому, как он живет.

У Павла даже есть идеал, к которому он стремится - Дэниел Дей-Льюис. О личной жизни британского актера почти ничего неизвестно, зато фильмы с его участием смотрят и любят миллионы. Чего только стоят три "Оскара", которые звезда "Линкольна" получил в номинации "лучшая мужская роль".

Ранее в Сети появилось видео с дочкой Павла Табакова.