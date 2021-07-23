Журналистам удалось разузнать подробности съемок сериала

Недавно на грузинской территории завершились съемки последнего сезона полюбившегося миллионам россиян телесериала "Сваты". Оказалось, что в новых сериях популярного кинопродукта появится любимица зрителей Людмила Артемьева.



Такая новость станет настоящим подарком для поклонников творчества знаменитой актрисы. Ее героиня запала в душу многим телезрителям. Известно, что на съемочной площадке в Грузии Артемьевой не было, однако последний сезон снимали несколько лет, так что эпизоды с ее участием тоже появятся на телеэкранах.

Прошлый сезон показали аж в 2013-м году. После этого команда приступила к съемкам седьмого сезона. Процесс был прерван политическими перипетиями на территории Украины, затем в дело вмешалась пресловутая коронавирусная пандемия. В итоге съемочный процесс растянулся на долгие годы, пишет издание "Собеседник".

Осведомленные источники на съемочной площадке сообщили журналистам, что в финальном сезоне будут эпизоды с Артемьевой. Артистка снялась в них еще в 2017-м году, отмечает телеканал "360". Так что зрители смогут насладиться игрой знаменитой актрисы в полюбившимся кинопродукте.

Ранее звезда сериала Федор Добронравов заявил, что очень переживает из-за завершения съемок "Сватов".