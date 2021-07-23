Артистка порадовала фанатов черно-белым фото

Знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых привлекательных знаменитостей. Звезда внимательно следит за фигурой и внешним видом, поэтому в свои 38 лет может позволить себе весьма откровенные фотографии. В этот раз Светлана порадовала многочисленных поклонников "мокрым" снимком.

Звезда нашумевших фильмов "Росомаха: Бессмертный", "Викинг", "Любовь в большом городе", "Благословите женщину" и других снялась на фоне пышной зелени. Обнаженные ноги знаменитости сложены в позе лотоса, а руки придерживают волосы на затылке. Голова популярной артистки запрокинута, глаза томно прикрыты.

Из одежды на кумире миллионов – только трусы и мокрая майка, которая выгодно подчеркивает изгибы стройного тела знаменитости.

"Статуя!", " Потрясающее фото! Черно-белые кадры имеют свой неповторимый шарм", "Ну, очень красиво!", "Великолепная", "Как можно быть такой офигенной", "Безупречная!", "Самая красивая девочка!", "Хороша собою, Светлана!", – делятся впечатлениями восторженные интернет-пользователи.



Стоит отметить, что Ходченкова – большая любительница похвастаться идеальными формами. Недавно она поделилась с подписчиками ярким фото с отдыха. Поклонники по достоинству оценили усилия Светланы – она много времени пропадает в спортивных залах, которым обязана идеальной фигурой.