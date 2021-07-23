Звезда надеется рано или поздно увидеть наследника

Вот уже много лет Мария Максакова не может увидеть своих старших детей 17-летнего Илью и 13-летнюю Людмилу. Однако оперная дива обратилась через "Инстаграм" к наследнику в день его рождения.

Максакова поздравила старшего сына с 17-летием, отметив, что очень его любит. Артистка призналась, что скучает и что самое тяжелое в ее жизни – ждать их встречи. Также звезда поделилась серией милых семейных кадров, показав, как рос ее сын.

Как пишет "Пятый канал", в комментариях к посту поклонники посочувствовали Максаковой и пожелали ей сил в этой непростой ситуации.

Недавно стало известно, что дети Максаковой от Владимира Тюрина настроены против собственной матери. Подростки обратились в суд , чтобы лишить родительницу квартиры в столице России. Артистка уверена, что наследников настраивает против нее их отец.