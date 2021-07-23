Артисткой занимается звездный состав врачей

Состояние МакSим беспокоит ее многочисленных поклонников. В Сети то и дело появляются новости о том, что артистке становится хуже. Однако представительница Марины Максимовой (настоящее имя звезды) Маргарита Соколова рассказала, что ее подопечной стало лучше.

Знаменитость, по ее словам, находится в отличных условиях, ей предоставлено современное оборудование. Соколова признала, что у Максимовой ослаб организм и есть проблемы с легкими, но ухудшений не наблюдается, а, наоборот, заметны улучшения. Также она добавила, что процесс восстановления здоровья артистки займет много времени.

Ранее представительница МакSим опровергла новости о разрушении правого легкого.