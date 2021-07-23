Олешко раскрыл правду о разводе с Беловой через полтора года брака

Олешко раскрыл правду о разводе с Беловой через полтора года брака
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезде "Папиных дочек" проще жить одному

Знаменитый артист Александр Олешко полтора года был женат на коллеге по актерскому цеху Ольге Беловой. Их брак разрушился много лет назад. Как поясняет Олешко, он решил закончить эти отношения, потому что чувствовал себя "приложением".

Знаменитый телеведущий таких популярных проектов, как "Точь-в-точь", "Один-в-один!", "Минута славы", "Большая разница" и других разошелся со своей возлюбленной более 20 лет назад. Сейчас артист предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

23 июля, звезде "Папиных дочек" исполняется 45 лет. В честь этого знаменательного события он дал подробное интервью изданию "Московский комсомолец". В беседе с журналистами Александр признался, что в его отношениях с Ольгой были серьезные сложности. Когда они поженились, Олешко еще был достаточно молод.

Приехавший из Кишинева молодой человек планировал покорить столицу. Судьба свела его с москвичкой Ольгой. Александр всегда комплексовал по этому поводу, ему казалось: все будут считать, что он женился на Беловой ради ее квартиры.

"Что бы я потом не говорил, все равно будут считать – этот мальчик из провинции просто хотел московскую прописку", – вспоминает разговор с супругой Александр.

В этих отношениях шоумен не чувствовал себя нужным и значимым, поэтому пара распалась. Сейчас артист живет один – так ему комфортнее. Александр дарит свою заботу трем котам.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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