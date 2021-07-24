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На личной инстаграм-странице Сергей Безруков сообщил о том, что стал отцом. Сына артисту подарила режиссер Анна Матисон.
Безруков отметил – малыша назвали Василием. Звезда фильма "Бригада" поблагодарил избранницу, а также своих преданных поклонников.
Фанаты артиста принялись поздравлять его с пополнением в семье. Новорожденному пожелали здоровья, а родителям – спокойных ночей.
Напомним, у Сергея и Анны уже есть двое общих детей – дочь Мария и сын Степан. Кроме того, актер имеет еще двоих наследников от артистки Кристины Смирновой. О дочери Александре и сыне Иване стало известно только в конце 2013 года.
Ранее появилась информация, что на съемках фильма с Безруковым убило человека.
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