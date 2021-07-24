Популярный фильм вызвал недовольство у журналиста

В Незалежной не утихает скандал вокруг сериала "Сваты". Сначала поднялась волна возмущения, когда его попытались дублировать и показывать на украинском языке. Теперь же недовольство высказал журналист и писатель Андрей Кокотюха. Он обрушился с критикой на создателей сериала, обозвав их украинофобами.



Кокотюха добавил, что на украинский этот сериал якобы специально перевели плохо, чтобы вызвать возмущение. И вообще жителям Незалежной нужно показывать "на украинском украинское кино".

"…я против "Сватов", "Квартала", Голобородько", – отрезал журналист. Свое недовольство он высказал на странице в Фейсбук.

Напомним, с украинской озвучкой "Сваты" появились на канале "1+1" на этой неделе. Однако после возмущений зрителей сериал снова начали показывать на русском.

Ранее появились новости, которые обрадовали поклонников звезды "Сватов" Людмилы Артемьевой. Выяснилось, что актриса все же появится в новом сезоне.