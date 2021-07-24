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В Незалежной не утихает скандал вокруг сериала "Сваты". Сначала
поднялась волна возмущения, когда его попытались дублировать и показывать на
украинском языке. Теперь же недовольство высказал журналист и писатель Андрей
Кокотюха. Он обрушился с критикой на создателей сериала, обозвав их
украинофобами.
Кокотюха добавил, что на украинский этот сериал якобы специально перевели плохо, чтобы вызвать возмущение. И вообще жителям Незалежной нужно показывать "на украинском украинское кино".
"…я против "Сватов", "Квартала", Голобородько", – отрезал журналист. Свое недовольство он высказал на странице в Фейсбук.
Напомним, с украинской озвучкой "Сваты" появились на канале "1+1" на этой неделе. Однако после возмущений зрителей сериал снова начали показывать на русском.
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