В Незалежной авторов сериала "Сваты" назвали украинофобами

В Незалежной авторов сериала "Сваты" назвали украинофобами
Фото: www.instagram.com/zvezdi_svatov
Популярный фильм вызвал недовольство у журналиста

В Незалежной не утихает скандал вокруг сериала "Сваты". Сначала поднялась волна возмущения, когда его попытались дублировать и показывать на украинском языке. Теперь же недовольство высказал журналист и писатель Андрей Кокотюха. Он обрушился с критикой на создателей сериала, обозвав их украинофобами.

Кокотюха добавил, что на украинский этот сериал якобы специально перевели плохо, чтобы вызвать возмущение. И вообще жителям Незалежной нужно показывать "на украинском украинское кино".

"…я против "Сватов", "Квартала", Голобородько", – отрезал журналист. Свое недовольство он высказал на странице в Фейсбук.

Напомним, с украинской озвучкой "Сваты" появились на канале "1+1" на этой неделе. Однако после возмущений зрителей сериал снова начали показывать на русском.

Ранее появились новости, которые обрадовали поклонников звезды "Сватов" Людмилы Артемьевой. Выяснилось, что актриса все же появится в новом сезоне.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость283211
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какотюха снял бы ты кострюлю с топой башки может и понял бы фильм одекватно а не как конченый нацик бэндера.
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