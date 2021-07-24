Супруги не теряют позитивный настрой

Некоторое время назад стало известно о том, что артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин борются с онкологией. Несмотря на страшный диагноз, супруги не раскисают, а наоборот наслаждаются жизнью. Об этом свидетельствует публикация, появившаяся накануне в личном микроблоге певицы.

Видео было снято на сочинском курорте в Адлере. Сенчукова в раздельном купальнике встала около бассейна. 50-летняя исполнительница продемонстрировала отличную фигуру. Вскоре в кадре появился ее муж. Рыбин попросил избранницу расположиться поближе к краю бассейна. После этого Виктор разбежался и перепрыгнул через супругу под одобрительные возгласы приятелей.

"Веселимся!!! Всем прекрасных выходных и хорошего настроения!!!" – написала Наталья.

Подписчики порадовались за то, что пара не падает духом. Также многие обратили внимание на внешний вид знаменитостей.

"Самая крепкая, веселая, позитивная и красивая пара шоу-бизнеса", "Наталья, фигура просто класс!!! У Виктора физподготовка на уровне!", "Вот как жена мужу доверяет!", "Молодцы! Дружно, весело", – прокомментировали интернет-пользователи.

Мимо забавной публикации не смог пройти и Максим Галкин. Юморист по достоинству оценил задумку Сенчуковой и Рыбина.

Напомним, артисты сыграли свадьбу в 1998 году. В феврале 1999 года у них родился сын Василий.

Ранее стало известно, как живет 21-летний наследник Натальи и Виктора. Молодой человек учится во МГИКе на режиссера театральных представлений и выступает в составе группы KODI.