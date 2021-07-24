Почему Макеева вышла замуж за строителя: Малахов объяснил

Почему Макеева вышла замуж за строителя: Малахов объяснил
Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий призвал общественность более спокойно относиться к этому неравному браку

В мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Общественность была в шоке, когда узнала, что избранником успешной телеведущей стал строитель, бросивший четверых детей. Шоумен Андрей Малахов решил высказаться по этому поводу и объяснить, почему актриса не нашла более подходящего жениха.

В эфире Ютуб-шоу "Начало" Малахов заявил – Макеева столкнулась с одиночеством. По словам телеведущего, популярность и привлекательная внешность не сделали Анастасию счастливой.

"Тебя могут знать, желать, хотеть, а ты одна и у тебя варианты в лучшем случае влюбиться в парня, который пришел ремонтировать тебе дом", – отметил Андрей.

Звезда передачи "Прямой эфир" призвал народ более спокойно относиться к неравному браку Макеевой и Малькова. Ведь важно не социальное положение супругов, а наличие чувств и взаимопонимания между ними. Шоумен заявил – если Роман заставляет актрису улыбаться, значит, она удачно вышла замуж.

Примечательно, что Малахов не захотел комментировать слухи о скандальном прошлом супруга Макеевой. Несмотря на то, что журналист обладает достаточным количеством информации (Анастасия и Роман несколько раз побывали на его шоу), Андрей предложил зрителям самим сделать выводы.

Ранее муж Макеевой объяснил, почему он бросил бывшую жену с четырьмя детьми. Мужчина признался – в отношениях с избранницей у них давно не было идиллии. Некоторое время он не решался уйти из семьи из-за наследников, но встреча с Анастасией перевернула его жизнь с ног на голову. 

Источник: Ютуб-шоу "Начало" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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