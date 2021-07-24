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Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова сообщила о том, что их общего с певцом сына Петра выписали из больницы. Радостной новостью модель поделилась в личном микроблоге.
Напомним, несколько дней назад на ребенка напала жена знаменитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Как уточняют очевидцы, она схватила мальчика за руку и швырнула на землю.
Все началось с того, что женщина запретила своим сыновьям общаться с наследником исполнителя хита "На ладони линия". Обиженный Петя решил отомстить – он проткнул карандашом надувной бассейн семьи арбитра. Этот поступок разгневал Бебородову, и она распустила руки.
После инцидента наследника Пьехи забрали в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
На фотографии, опубликованной в разделе "сторис", Петя лежит на кровати. Мальчик смотрит в камеру и улыбается.
"Когда сразу почувствовал, что ты дома", – написала Горчакова.
Других подробностей о состоянии сына модель раскрывать не стала. Но очевидно, что с этого дня 7-летний ребенок быстро пойдет на поправку, ведь, как говорится, родные стены лечат.
Ранее футбольный судья нелестно отозвался о жене, которая напала на сына Пьехи. Владислав назвал избранницу "истеричкой" и сообщил, что выгнал ее из дома.
Однако позже выяснилось, что комментарий прессе дал не Безбородов, а гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов. Оказалось, что журналисты перепутали музыканта с арбитром, и тот попросту решил поиздеваться над представителями СМИ, передает РИА "Новости".
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