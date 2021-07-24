Как выглядит сын Пьехи после избиения – фото

Как выглядит сын Пьехи после избиения – фото
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенка выписали домой

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова сообщила о том, что их общего с певцом сына Петра выписали из больницы. Радостной новостью модель поделилась в личном микроблоге.

Напомним, несколько дней назад на ребенка напала жена знаменитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Как уточняют очевидцы, она схватила мальчика за руку и швырнула на землю.

Все началось с того, что женщина запретила своим сыновьям общаться с наследником исполнителя хита "На ладони линия". Обиженный Петя решил отомстить – он проткнул карандашом надувной бассейн семьи арбитра. Этот поступок разгневал Бебородову, и она распустила руки.

После инцидента наследника Пьехи забрали в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На фотографии, опубликованной в разделе "сторис", Петя лежит на кровати. Мальчик смотрит в камеру и  улыбается.

"Когда сразу почувствовал, что ты дома", – написала Горчакова.

Фото: https://www.instagram.com/knyaginya/

Других подробностей о состоянии сына модель раскрывать не стала. Но очевидно, что с этого дня 7-летний ребенок быстро пойдет на поправку, ведь, как говорится, родные стены лечат.

Ранее футбольный судья нелестно отозвался о жене, которая напала на сына Пьехи. Владислав назвал избранницу "истеричкой" и сообщил, что выгнал ее из дома. 

Однако позже выяснилось, что комментарий прессе дал не Безбородов, а гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов. Оказалось, что журналисты перепутали музыканта с арбитром, и тот попросту решил поиздеваться над представителями СМИ, передает РИА "Новости". 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Рассмешил даже Путина: в Сети вспомнили видео выступления Жириновского

Лидер ЛДПР в свойственной ему манере высказался о российской культуре

"Северный поток-2" достраивают усиленными темпами

До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей