Ребенка выписали домой

Бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова сообщила о том, что их общего с певцом сына Петра выписали из больницы. Радостной новостью модель поделилась в личном микроблоге.

Напомним, несколько дней назад на ребенка напала жена знаменитого футбольного судьи Владислава Безбородова. Как уточняют очевидцы, она схватила мальчика за руку и швырнула на землю.

Все началось с того, что женщина запретила своим сыновьям общаться с наследником исполнителя хита "На ладони линия". Обиженный Петя решил отомстить – он проткнул карандашом надувной бассейн семьи арбитра. Этот поступок разгневал Бебородову, и она распустила руки.

После инцидента наследника Пьехи забрали в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На фотографии, опубликованной в разделе "сторис", Петя лежит на кровати. Мальчик смотрит в камеру и улыбается.

"Когда сразу почувствовал, что ты дома", – написала Горчакова.

Других подробностей о состоянии сына модель раскрывать не стала. Но очевидно, что с этого дня 7-летний ребенок быстро пойдет на поправку, ведь, как говорится, родные стены лечат.

Ранее футбольный судья нелестно отозвался о жене, которая напала на сына Пьехи. Владислав назвал избранницу "истеричкой" и сообщил, что выгнал ее из дома.

Однако позже выяснилось, что комментарий прессе дал не Безбородов, а гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов. Оказалось, что журналисты перепутали музыканта с арбитром, и тот попросту решил поиздеваться над представителями СМИ, передает РИА "Новости".