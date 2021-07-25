Актрисы не стало на 74-м году жизни

Скончалась российская и белорусская актриса Зинаида Пасютина. Об этой трагической новости рассказали в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Коллеги артистки не раскрыли причину ее смерти.

В заявлении в "Фейсбук" отмечается, что актриса 40 лет своей жизни посвятила театру. В Белорусском университете занимала должность профессора театральной кафедры. Пасютина была известна и за рубежом – она давала мастер-классы, например в Германии.

Пасютина играла на сценах театров в Екатеринбурге и Брянске. Она также создала театр-студию "7 ПАВЕРХ". Коллеги описали актрису как талантливого и душевного человека, который воспитал многих деятелей искусства, работающих не только в Белоруссии, но и за границей.

Пасютина не только была театральной актрисой, но и снималась в кино. Всего в ее фильмографии около 40 работ. Среди них – сериал "Мухтар", фильмы "Алхимики", "Зал ожидания" и другие, отмечает "Российская газета".