Умерла звезда сериала "Мухтар"

Умерла звезда сериала "Мухтар"
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Актрисы не стало на 74-м году жизни

Скончалась российская и белорусская актриса Зинаида Пасютина. Об этой трагической новости рассказали в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Коллеги артистки не раскрыли причину ее смерти. 

В заявлении в "Фейсбук" отмечается, что актриса 40 лет своей жизни посвятила театру. В Белорусском университете занимала должность профессора театральной кафедры. Пасютина была известна и за рубежом – она давала мастер-классы, например в Германии. 

Пасютина играла на сценах театров в Екатеринбурге и Брянске. Она также создала театр-студию "7 ПАВЕРХ". Коллеги описали актрису как талантливого и душевного человека, который воспитал многих деятелей искусства, работающих не только в Белоруссии, но и за границей. 

Пасютина не только была театральной актрисой, но и снималась в кино. Всего в ее фильмографии около 40 работ. Среди них – сериал "Мухтар", фильмы "Алхимики", "Зал ожидания" и другие, отмечает "Российская газета". 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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