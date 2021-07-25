Торжество прошло на родине невесты

В семье Стаса Михайлова случилось радостное событие. Пасынок артиста Андрей связал себя узами брака с Екатериной, с которой до этого был вместе около 8 лет.

Радостной новостью поделилась супруга певца Инна. В своем "Инстаграме" она опубликовала серию фотографий и видео с торжества, которое прошло в Греции – на родине невесты. Гостей, кстати, было не так много. Важный день влюбленные решили разделить с узким кругом самых близких.

На празднике царила спокойная и теплая атмосфера. Так, на видео также попал момент, как новоиспеченная жена обращается с трогательным тостом к своему избраннику и своей новой семье.

"Я жду с нетерпением завтрашнего дня и того, что будет дальше. Я ценю то, что вы соединяете много разных культур: греческую, арабскую, русскую и украинскую, – и все это связывает православная вера. Я рада, что ты со мной, моя любовь и мой лучший друг",

– произнесла Екатерина.

Девушка, к слову, говорила на английском языке. А для русскоговорящих гостей ее речь переводил переводил Андрей.

До этого пара достаточно долго была вместе. Сейчас они вместе живут в Лондоне, где пасынок артиста работает агентом по спортивной рекламе. Семья Михайловых выбор своего наследника приняла, очень тепло отозвавшись о Кате, назвав ее "замечательной".

Ранее жена Михайлова ответила на слухи о романе дочери с Анатолием Цоем.