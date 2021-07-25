В Сети появились фотографии со свадьбы пасынка Стаса Михайлова

В Сети появились фотографии со свадьбы пасынка Стаса Михайлова
Стас Михайлов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Торжество прошло на родине невесты

В семье Стаса Михайлова случилось радостное событие. Пасынок артиста Андрей связал себя узами брака с Екатериной, с которой до этого был вместе около 8 лет. 

Радостной новостью поделилась супруга певца Инна. В своем "Инстаграме" она опубликовала серию фотографий и видео с торжества, которое прошло в Греции – на родине невесты. Гостей, кстати, было не так много. Важный день влюбленные решили разделить с узким кругом самых близких. 

На празднике царила спокойная и теплая атмосфера. Так, на видео также попал момент, как новоиспеченная жена обращается с трогательным тостом к своему избраннику и своей новой семье. 

"Я жду с нетерпением завтрашнего дня и того, что будет дальше. Я ценю то, что вы соединяете много разных культур: греческую, арабскую, русскую и украинскую, – и все это связывает православная вера. Я рада, что ты со мной, моя любовь и мой лучший друг", 

– произнесла Екатерина. 

Девушка, к слову, говорила на английском языке. А для русскоговорящих гостей ее речь переводил переводил Андрей. 

До этого пара достаточно долго была вместе. Сейчас они вместе живут в Лондоне, где пасынок артиста работает агентом по спортивной рекламе. Семья Михайловых выбор своего наследника приняла, очень тепло отозвавшись о Кате, назвав ее "замечательной". 

Ранее жена Михайлова ответила на слухи о романе дочери с Анатолием Цоем. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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