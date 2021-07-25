"Даже видавшая много чего Кафельникова впечатлилась": в Сети обсуждают странные танцы Бузовой

"Даже видавшая много чего Кафельникова впечатлилась": в Сети обсуждают странные танцы Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая едва держалась на ногах

Не успела Ольга Бузова вернуться в столицу, как вновь оказалась в центре скандала. Напомним, что до этого певица почти месяц была в Африке, где проходили съемки нового шоу, где она выступит в качестве ведущей. 

Соскучившаяся по московским тусовкам теледива по приезде на родину тут же отправилась на концерт HammAli & Navai, где, кажется, собрался почти весь новый шоу-бизнес. На мероприятие выбралась и Алеся Кафельникова, которая совсем недавно стала мамой. Она и "спалила" Бузову, которая ушла в отрыв. 

На странице новоиспеченной мамы появилось два ролика, на которых экс-ведущая "Дома-2" танцует. Правда, в Сети многим движения Ольги показались странными. 

"Бузова прямиком из Африки ворвалась на танцпол концерта Хаммали и Наваи. Да так подвигалась, что видавшая [и исполнявшая] много чего Леся Кафельникова впечатлилась", 

– отметили авторы телеграм-канала "Только никому".

 

Блондинка так активно танцевала, что после очередного па осела на пол. Спасать Бузову бросился ее продюсер Арам Арчер, который помог звезде подняться на ноги. 

В Сети предположили, что телеведущая могла быть не совсем трезвой. Или же просто сказалась усталость после долгого перелета и насыщенных дней в Африке. Так или иначе, очередной конфуз Бузова пока никак не комментировала. "Похоже, у кого-то сегодня недоброе утро", – подкололи артистку в телеграм-канале "НеМалахов". 

Ранее с Бузовой случился казус на премии "Жара". Знаменитость едва не упала перед камерами. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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