Артист порадовал поклонников уникальным семейным кадром

Эмин Агаларов редко показывает своих детей фанатов. Однако наконец бизнесмен решил сделать исключение и снялся со всеми своим наследниками и выложил это фото в "Инстаграм".

"Растем, взрослеем", – гордо подписал снимок Эмин.

На снимке Агаларов сидит вместе с ребятами на террасе. В кадр попали сыновья, близнецы Али и Микаил, которых подарила ему первая жена Лейла Алиева. Также фанаты смогли разглядеть повзрослевшую Амину, которую Агаларов удочерил вслед за Алиевой. А на коленках счастливого отца разместилась младшая дочь – Афина, которую родила артисту его вторая жена Алена Гаврилова. Правда, лицо младшей наследницы бизнесмен скрыл под стикером в виде очков. Поэтому пока фанатам только остается гадать, как именно малышка выглядит.

Фанаты отметили, что Агаларов выглядит очень счастливым, а детки – просто прекрасны.

"Классные", "Какие хорошенькие", "Как выросли", "Когда папа рядом, они всегда улыбаются", "Сладкие какие", – написали интернет-пользователи.

Кое-кто подчеркнул, что Афина очень похожа на свою маму.

Ранее Эмин Агаларов впервые признался, почему расстался с Аленой Гавриловой.