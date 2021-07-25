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Эмин Агаларов редко показывает своих детей фанатов. Однако наконец бизнесмен решил сделать исключение и снялся со всеми своим наследниками и выложил это фото в "Инстаграм".
"Растем, взрослеем", – гордо подписал снимок Эмин.
На снимке Агаларов сидит вместе с ребятами на террасе. В кадр попали сыновья, близнецы Али и Микаил, которых подарила ему первая жена Лейла Алиева. Также фанаты смогли разглядеть повзрослевшую Амину, которую Агаларов удочерил вслед за Алиевой. А на коленках счастливого отца разместилась младшая дочь – Афина, которую родила артисту его вторая жена Алена Гаврилова. Правда, лицо младшей наследницы бизнесмен скрыл под стикером в виде очков. Поэтому пока фанатам только остается гадать, как именно малышка выглядит.
Фанаты отметили, что Агаларов выглядит очень счастливым, а детки – просто прекрасны.
"Классные", "Какие хорошенькие", "Как выросли", "Когда папа рядом, они всегда улыбаются", "Сладкие какие", – написали интернет-пользователи.
Кое-кто подчеркнул, что Афина очень похожа на свою маму.
Ранее Эмин Агаларов впервые признался, почему расстался с Аленой Гавриловой.
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