"Это непросто": во МХАТе оправдались за неподписанный контракт с Бузовой

"Это непросто": во МХАТе оправдались за неподписанный контракт с Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Чудесный грузин" вернется на сцену театра

Новость о том, что Ольга Бузова теперь не только певица, но и актриса, вызвала большой общественный резонанс. Разгневанные пользователи требовали убрать экс-ведущую "Дома-2" со сцены МХАТа. Мол, как же так, такой театр, но приглашает актеров без профессионального образования. Накануне поползли слухи, что "Чудесного грузина" показывать больше не будут, а Ольге указали на дверь. Но в Художественном театре эту информацию опровергли. 

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина рассказала журналистам, какая судьба ждет скандальную постановку с участием Бузовой. Уже в начале августа начнутся репетиции, подготовка к новому сезону, актеры вернутся из отпуска. Но с "Чудесным грузином" в этом плане немного сложнее. Дело в том, что в постановке задействовано уж слишком много приглашенных звезд. 

"Их графики должны совпасть с планами театра. Это непросто", 

– заключила пресс-секретарь театра, добавив, что нельзя забывать о том, что в ситуация с коронавирусом в стране остается непростой. 

Но уже в начале августа станут известны точные даты, когда зрители смогут посмотреть на игру теледивы. Кстати, контракт с ней действительно не подписан, но это может быть исправлено уже в ближайшее время. Тем более, что в театре никого другого на роль Бэллы Шанталь не рассматривают. 

Ранее Мария Аронова заступилась за Бузову, которую выставили посмешищем в МХАТ. 

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным

Батька продал Белоруссию России, считают в Незалежной

В Киеве раскрыли главную проблему для Украины из-за "Северного потока - 2"

Энергетическая безопасность станет головной болью Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей