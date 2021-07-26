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Новость о том, что Ольга Бузова теперь не только певица, но и актриса, вызвала большой общественный резонанс. Разгневанные пользователи требовали убрать экс-ведущую "Дома-2" со сцены МХАТа. Мол, как же так, такой театр, но приглашает актеров без профессионального образования. Накануне поползли слухи, что "Чудесного грузина" показывать больше не будут, а Ольге указали на дверь. Но в Художественном театре эту информацию опровергли.
Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина рассказала журналистам, какая судьба ждет скандальную постановку с участием Бузовой. Уже в начале августа начнутся репетиции, подготовка к новому сезону, актеры вернутся из отпуска. Но с "Чудесным грузином" в этом плане немного сложнее. Дело в том, что в постановке задействовано уж слишком много приглашенных звезд.
"Их графики должны совпасть с планами театра. Это непросто",
– заключила пресс-секретарь театра, добавив, что нельзя забывать о том, что в ситуация с коронавирусом в стране остается непростой.
Но уже в начале августа станут известны точные даты, когда зрители смогут посмотреть на игру теледивы. Кстати, контракт с ней действительно не подписан, но это может быть исправлено уже в ближайшее время. Тем более, что в театре никого другого на роль Бэллы Шанталь не рассматривают.
Ранее Мария Аронова заступилась за Бузову, которую выставили посмешищем в МХАТ.
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