"Чудесный грузин" вернется на сцену театра

Новость о том, что Ольга Бузова теперь не только певица, но и актриса, вызвала большой общественный резонанс. Разгневанные пользователи требовали убрать экс-ведущую "Дома-2" со сцены МХАТа. Мол, как же так, такой театр, но приглашает актеров без профессионального образования. Накануне поползли слухи, что "Чудесного грузина" показывать больше не будут, а Ольге указали на дверь. Но в Художественном театре эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина рассказала журналистам, какая судьба ждет скандальную постановку с участием Бузовой. Уже в начале августа начнутся репетиции, подготовка к новому сезону, актеры вернутся из отпуска. Но с "Чудесным грузином" в этом плане немного сложнее. Дело в том, что в постановке задействовано уж слишком много приглашенных звезд.

"Их графики должны совпасть с планами театра. Это непросто",

– заключила пресс-секретарь театра, добавив, что нельзя забывать о том, что в ситуация с коронавирусом в стране остается непростой.

Но уже в начале августа станут известны точные даты, когда зрители смогут посмотреть на игру теледивы. Кстати, контракт с ней действительно не подписан, но это может быть исправлено уже в ближайшее время. Тем более, что в театре никого другого на роль Бэллы Шанталь не рассматривают.

Ранее Мария Аронова заступилась за Бузову, которую выставили посмешищем в МХАТ.