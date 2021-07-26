Состояние второй жены Высоцкого сильно ухудшилось после инсульта

Состояние второй жены Высоцкого сильно ухудшилось после инсульта
Владимир Высоцкий. Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/www.globallookpress.com
Избранница музыканта утратила дар речи

Второй женой Владимира Высоцкого стала Людмила Абрамова. Их брак был относительно недолгим - около 5 лет. Но за этот период актриса успела родить своему самому известному советскому поэту двух детей – Аркадия и Никиту. При этом сыновья родились еще до того, как Высоцкий и Абрамова официально поженились. Наследник звездной пары рассказал, как сейчас живет экс-супруга барда. 

Как выяснилось, у Абрамовой серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла два инсульта, из-за чего лишилась дара речи. 

"Интервью она давать не может", 

– заключил Аркадий. 

При этом вторая супруга сделала действительно много для того, чтобы сохранить память об артисте. Именно Абрамова на протяжении многих лет возглавляет Культурный центр Владимира Высоцкого на Таганке. Несмотря на расставание, Людмила Владимировна никогда не отзывалась плохо о своем супруге. 

Напомним, что Высоцкий и Абрамова поженились в 1965 году. Расстались они еще до официального развода – спустя три года после торжества. Уже тогда бард испытывал чувства к Марине Влади. Окончательно их союз распался в 1970 году. 

Ранее стало известно, что не стало возлюбленной Высоцкого Татьяны Иваненко. Муза артиста скончалась на 80-м году жизни. Ее роман с музыкантом длился около 10 лет. 

Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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