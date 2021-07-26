Телеведущий объяснил, почему не делал этого раньше

Дмитрий Шепелев решился показать, как сейчас выглядит его сын Платон. Долгое время он скрывал внешность мальчика от публики.

Свежие фото наследника Жанны Фриске появились на странице Шепелева в "Инстаграм". Он показал три фотографии с совместной фотосессии с ребенком. На первом кадре Платон запечатлен крупным кадром, на втором и третьем Шпелев позирует вместе с сыном.

Сейчас мальчику восемь лет, из которых лишь первые два года он прожил с матерью. За все время после гибели Жанны Фриске от рака Дмитрий Шепелев, который стал в одиночку воспитывать ребенка, показал Платона лишь однажды – еще совсем маленьким, записав интервью для известного ток-шоу. С тех пор ни родные певицы, ни общественность не имела особого представления о том, как выглядит сын артистки.

"8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – моё желание защитить его от пристального внимания в то время когда всё что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие", – написал он под постом (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако с годами ситуация изменилась, отметил телеведущий. Теперь его сын больше не нуждается в этой защите, из-за чего он решил опубликовать совместные кадры. Шепелев отметил, что мальчик растет очень ярким, талантливым, достойным и светлым человеком.

В комментариях поклонники отметили, что Платон сильно изменился с тех пор, как все видели его в первый раз – и теперь, хоть и некоторые черты напоминают Фриске, он стал больше похож на отца.

Новость дополняется...