В страну певца пригласили депутаты одной из местных партий

Лев Лещенко решил провести летний отдых в Грузии. Однако его отпуск может быть омрачен, поскольку оппозиция решила припомнить артисту старые обиды.

Грузинский депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Хатиа Деканоидзе напомнила – в 2013 году Лещенко нарушил "Закон об оккупации". Тогда певец приехал в Абхазию, не получив при этом разрешения от Тбилиси.

Деканоидзе заявила, что сейчас Лев Валерьянович прибыл в страну по приглашению депутатов из правящей партии "Грузинские мечты", передает газета "Взгляд". Знаменитость отдыхает на одном из местных курортов.

Во время выступления она намекнула, что просто так оставлять это оппозиция не намерена.

"Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера", – отметила Хатиа.

Напомним, в конце марта этого года радикалы, являющиеся сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, попытались ворваться в одну из тбилисских гостиниц, в которой остановился российский журналист. Такое негативное отношение со стороны общественности было вызвано тем, что Познер однажды раскритиковал действия грузинских властей, касающиеся Абхазии и Осетии. В итоге телеведущему пришлось покинуть Грузию.

Представители оппозиционного телеканала "Мтавари" сообщили, что в воскресенье, 25 июля, Лев Валерьянович посетил ресторан "Батуми". Артист проводит время в компании миллиардера Бидзины Иванишвили.

На данный момент от грузинских властей не поступило никаких комментариев.