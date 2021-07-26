Разговаривает знаками: МакSим пришла в себя

Разговаривает знаками: МакSим пришла в себя
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда находится в ясном сознании

Певицу МакSим, за здоровье которой переживала вся страна, вывели из искусственной комы. Врачи решились на это, чтобы проверить, сможет ли она дышать сама.

Разговаривает МакSим пока с помощью жестов, однако понятно, что она находится в ясном сознании и может вести диалог. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пока певица на аппарате ВИВЛ, вспомогательной вентиляции легких. Вдох Марина сделать может, однако для ровного дыхания ей пока нужна помощь.

Отмечается, что состояние звезды остается стабильно тяжелым. Однако медики надеются на лучшее – возможно, вскоре МакSим  сможет дышать сама.

Певица с середины июня была в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Сегодня ее представительница рассказала СМИ, что постепенно состояние артистки улучшается, его уже нельзя назвать крайне тяжелым. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ряде изданий появилась информация, что МакSим  тайно перевезли в другую больницу.

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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