Актер пережил немало трудностей

Федор Добронравов известен широкой публике по сериалу "Сваты" и шоу "Шесть кадров". Мало кто знает о том, что путь артиста к славе был достаточно тернистым.

Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Будучи ребенком, Федор Викторович мечтал веселить народ в роли клоуна. Однако впоследствии все его попытки поступить в цирковое училище не увенчались успехом.

Артист пошел служить в ВДВ. После возвращения из армии он работал слесарем, а также подметал улицы на территории детского сада.

В 1988 году Добронравов окончил Воронежский государственный институт искусств. Спустя несколько лет актер перебрался в Москву. Чтобы каким-то образом прожить в столице, Федор Викторович мыл полы в Третьяковской галерее.

В 1990 году артист устроился на работу в театр "Сатирикон". В 2003 году его приняли в Московский академический театр Сатиры.

Что касается личной жизни Добронравова, то его историю любви можно назвать счастливой. Кинозвезда и его будущая супруга Ирина были знакомы с детства. Они ходили в одну школу. Федор Викторович и его возлюбленная учились также в одном институте. В итоге пара сыграла свадьбу.

В 1983 году у супругов родился сын Виктор. В 1989 году на свет появился сын Иван. Оба наследника пошли по стопам звездного отца.

Сейчас Добронравов продолжает сниматься в кино. Также артист с удовольствием воспитывает трех внучек.

Ранее Федор Викторович высказался о завершении съемок "Сватов".