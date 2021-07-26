Федункив вышла замуж за молодого итальянца

Федункив вышла замуж за молодого итальянца
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Пару разделяет 12-летняя разница в возрасте, но объединяет любовь

26 июля прессу разорвало известие о счастливом событии в жизни популярной комедиантки, звезды юмористических телешоу Марины Федункив. Никто не догадывался о том, что у знаменитости роман, а она уже успела выйти замуж. Такая информация появилась в СМИ.

Выбор 49-летней российской звезды пал на жгучего итальянца. Шоувумен связала себя узами брака с предпринимателем из жаркой европейской страны по имени Стефано Маджи. Молодому человеку 37 лет, он давно и успешно занимается бизнесом за границей.

Сенсационную информацию удалось разузнать журналистам издания Super. В своем телеграм-канале они опубликовали снимки из московского МФЦ. Там влюбленная пара скромно расписалась. По имеющимся данным, пышное торжество Марина вместе с возлюбленным Стефано закатят позже.

Кадры сняты исподтишка, поэтому считать эмоции по закрытым масками лицам молодоженов сложно. Но нетрудно предположить, что юмористка очень рада обрести свое семейное счастье на пороге пятидесятилетия. Для торжественного мероприятия Федункив надела костюм нежно-розового цвета. Ее мужчина сидит в джинсах и синей рубашке.

Напомним, звезда была в серьезных отношениях дважды. С первым возлюбленным по имени Сергей она провстречалась 12 лет, а за вторым, предпринимателем Михаилом, была 13 лет замужем.

К слову, недавно стало известно о том, что артистка срочно худеет с помощью специальных таблеток. Вероятно, так Марина готовилась к важным переменам в своей жизни.

Источник: Super ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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