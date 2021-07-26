"Чудесный цветочек": Виторган-младший показал фото 25-летней дочери

"Чудесный цветочек": Виторган-младший показал фото 25-летней дочери
Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актер обратился к наследнице с теплыми пожеланиями

В понедельник, 26 июля, дочери Максима Виторгана от первого брака Полине исполнилось 25 лет. По этому случаю артист опубликовал в "Инстаграм" пост, посвященный наследнице.

Напомним, Полина появилась в браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. У девушки есть родной брат – 20-летний Даниил.

Также режиссер имеет еще одного сына по имени Платон. Малыш стал плодом их с Ксенией Собчак любви.

На фотографии, появившейся в личном микроблоге Максима, его наследница позирует в нежно-голубой рубашке и со слегка небрежным пучком на голове.

"Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время", – напутствовал артист.

Виторган отметил – если Полине понадобится помощь, то он всегда окажется рядом в трудную минуту.

В комментариях пользователи Сети принялись поздравлять красавицу. Свое послание для девушки оставила и актриса Любовь Толкалина. Она назвала дочь своего коллеги "чудесным чистым цветочком". Кинозвезда добавила – в наследнице Максима много открытости и душевного тепла.

Многих растрогало поздравление Максима. 

"Самое лучше поздравление от Папы! Каждое слово как истина! С днем рождения, Полина", "Папины глазки", "У замечательного отца – замечательная дочь! Счастья всем!", "Красивая девочка с умным взглядом", – отметили подписчики.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак публично отчитала Виторгана из-за сына. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине заявили о недовольстве Лукашенко после пятичасовых переговоров с Путиным

Батька продал Белоруссию России, считают в Незалежной

Белорусский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Россией

На его борту произошла "нештатная ситуация"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей