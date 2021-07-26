Актер обратился к наследнице с теплыми пожеланиями

В понедельник, 26 июля, дочери Максима Виторгана от первого брака Полине исполнилось 25 лет. По этому случаю артист опубликовал в "Инстаграм" пост, посвященный наследнице.

Напомним, Полина появилась в браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. У девушки есть родной брат – 20-летний Даниил.

Также режиссер имеет еще одного сына по имени Платон. Малыш стал плодом их с Ксенией Собчак любви.

На фотографии, появившейся в личном микроблоге Максима, его наследница позирует в нежно-голубой рубашке и со слегка небрежным пучком на голове.

"Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время", – напутствовал артист.

Виторган отметил – если Полине понадобится помощь, то он всегда окажется рядом в трудную минуту.

В комментариях пользователи Сети принялись поздравлять красавицу. Свое послание для девушки оставила и актриса Любовь Толкалина. Она назвала дочь своего коллеги "чудесным чистым цветочком". Кинозвезда добавила – в наследнице Максима много открытости и душевного тепла.

Многих растрогало поздравление Максима.

"Самое лучше поздравление от Папы! Каждое слово как истина! С днем рождения, Полина", "Папины глазки", "У замечательного отца – замечательная дочь! Счастья всем!", "Красивая девочка с умным взглядом", – отметили подписчики.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак публично отчитала Виторгана из-за сына.