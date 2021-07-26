Отец Фриске впервые за пять лет увидел внука

Родитель покойной певицы считает, что фото мальчика были опубликованы в корыстных целях

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович впервые за долгое время узнал, как выглядит его внук Платон. Однако это не сильно обрадовало родителя покойной певицы.

Напомним, на личной инстаграм-странице Дмитрия Шепелева появилась серия снимков с наследником. Наконец-то телеведущий показал поклонникам, как выглядит его 8-летний сын от исполнительницы хита "А на море белый песок". Ранее шоумен наотрез отказывался показывать лицо ребенка.

Владимир Борисович прокомментировал эту новость.

"Мальчика не видел пять лет, но он похож на Жанну и на жену", – заявил он.

Фриске отметил, что фотографии ему прислали фанаты дочери. При этом мужчина не упустил возможности бросить камень в огород Дмитрия.

Родитель артистки считает – Шепелев опубликовал фотографии для того, чтобы привлечь внимание общественности к своей персоне, передает издание BLITZ+.

Примечательно, что последний раз родители Жанны видели внука, когда тому было всего три года. Сейчас Платону уже восемь лет.

На данный момент ребенок живет в новой семье своего отца. Некоторое время назад Дмитрий женился на Екатерине Тулуповой. Недавно у супругов родился общий сын. Также Шепелев воспитывает дочь избранницы от предыдущих отношений.

Ранее шоумен объяснил, почему долгое время не показывал лицо наследника. По словам телеведущего, таким образом он хотел уберечь сына от чрезмерного внимания чужих людей. После смерти матери мальчик нуждался в любви и заботе, а не в комментариях и обсуждениях со стороны.