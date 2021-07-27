Артист часто изменял жене, а на свадьбу пригласил дублера

Имя Семена Стругачева знает вся страна. После выхода в свет культовой киноленты "Особенности национальной охоты" все артисты этого фильма проснулись знаменитыми. Герой Стругачева Лева Соловейчик пользовался особой любовью телезрителей. Сейчас артисту 63 года, а его до сих пор ассоциируют с этим персонажем и нередко приглашают выпить.



Впрочем, в детстве Семен мечтал быть не актером, а певцом. Он всерьез думал связать свою жизнь с музыкой, однако судьба забросила парня в театр. Талантливый молодой человек демонстрировал недюжинное актерское дарование и сразу обзавелся поклонниками.

Артист играл на сцене театров во Владивостоке, Куйбышеве (ныне Самара), а потом в Ленинграде. В 1990-х он начал активно сниматься в кино. Роль в знаменитом фильме принесла ему всероссийскую славу. Стругачев отмечает, что его персонаж навсегда обеспечил артиста бесплатной выпивкой. Любая компания с радостью готова пригласить "Леву" на застолье.

Личная жизнь знаменитости тоже была весьма бурной. Артист трижды был в браке. Только с последней женой он обрел семейное счастье – влюбленные вместе уже больше трех десятилетий. При этом артист не скрывает, что несколько раз изменял жене. Однако Татьяна Титова оказалась мудрой женщиной и не стала устраивать любимому скандалы. В конце концов, мужчина остепенился и теперь всем сердцем предан своей избраннице.

Кстати, на их свадьбе произошел необычный инцидент. Семену срочно нужно было уехать в театр, и вместо себя он оставил друга – высокого блондина. Потом родственники были весьма удивлены, что настоящий супруг Татьяны – "маленький носатый еврей", вспоминает слова актера издание "Экспресс газета".

Сейчас Семен активно выступает в театре, а также дает музыкальные концерты. Стругачева часто приглашают в кино и антрепризы.