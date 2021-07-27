На певицу обрушилась критика за неподобающий вид

Настя Каменских достаточно часто балует поклонников откровенными фотографиями. Однако, несмотря на это, каждый новый снимок певицы вызывает бурную реакцию у пользователей Сети.

Во вторник Каменских опубликовала в личном микроблоге смелый снимок, сделанный в бассейне. На фото полностью обнаженная Настя нежится в воде.

"Моя магия утра", – написала артистка.

Знаменитость рассказала, что уже успела сходить на пробежку. После активных занятий спортом она решила охладиться в прохладной воде.

Некоторые подписчики артистки упрекнули ее за публикацию такого откровенного снимка.

"Ничего нового! Кто чем может, тем и зарабатывает!", "Настя, а как к этому фото в Интернете относится ваш муж, а ваши родители? Вам не стыдно?!", "Трусы надень", – едко прокомментировали интернет-пользователи.

Сама исполнительница не стала отвечать на критику.

Многие по достоинству оценили свежий кадр. Фанаты певицы отметили, что она имеет шикарные формы. Каменских назвали сексуальной и шикарной женщиной.

Кто-то обратил внимание на то, что Настя "размыла" область в районе ягодиц в фоторедакторе. Мужская половина подписчиков звезды в шутку попросила ее больше так не делать.

Напомним, Каменских состоит в браке с Алексеем Потапенко, более известным под псевдонимом Потап. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2019 году.

Ранее Каменских показала честные снимки до похудения.