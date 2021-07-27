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Киевский режим продолжает антироссийскую истерию. Русский язык давно попал под опалу, из-за чего страдают и украинские артисты. Так, знаменитой местной группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости Украины как раз потому, что они позволяют себе петь на русском языке.
Сами артисты в шоке от такого развития событий. Гитарист группы Андрей Яценко поделился своим негодованием в социальных сетях. Музыкант считает себя и товарищей по творческому коллективу "100% продуктом Украины". Ему кажется абсолютно несправедливым решение вычеркнуть группу из списка артистов, приглашенных на важное для страны мероприятие.
"Мы, группа Green Grey, практически ровесники Украины", – напоминает гитарист.
Андрей рассказал, что несколько месяцев назад к ним обратились из офиса украинского президента. Группе предложили поучаствовать в большом праздничном концерте. Мероприятие посвящено 30-летию независимости Украины.
Разумеется, популярные артисты согласились. Однако недавно им объявили, что концепция мероприятия меняется, и их группу не хотят видеть в числе выступающих. А все потому, что они поют на русском языке. Гитариста поразило, что из-за политической ситуации легендарную группу хотят "стереть из истории Украины".
Тем временем, украинцы продолжают расплевываться с собственной историей и общим с Россией прошлым. Так, недавно в Незалежной доломали советский воинский мемориал. На акт вандализма уже отреагировали в российском МИД.
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