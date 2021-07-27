Друг Шукшина намекнул на неверность Федосеевой в браке

Друг Шукшина намекнул на неверность Федосеевой в браке
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Кинорежиссер считает, что актриса не заботилась о супруге

Друг покойного писателя и сценариста Василия Шукшина, кинооператор Анатолий Ковтун, раскрыл неприятную правду о его супруге Лидии. По его словам, актриса никогда не любила своего знаменитого мужа.

В интервью "Экспресс Газете" Ковтун рассказал, что еще при жизни Василия Макаровича Лидия Николаевна тепло общалась с оператором Михаилом Аграновичем. Он-то и стал мужем артистки после смерти Шукшина.

Напомним, Федосеева и Шукшин познакомились на съемках фильма "Какое оно, море?". Через некоторое время они сыграли свадьбу. В браке родились двое детей – дочери Мария и Ольга. В 1974 году писателя не стало. Он ушел из жизни в возрасте 45 лет.

Друг сценариста вспомнил – через три дня после смерти Василия Макаровича в их с Лидией Николаевной дом заявился Агранович.

"Он пришел в дом Лидии Николаевны, как в свой", – поведал Анатолий, намекнув на неверность актрисы.

Ковтун отметил, что актриса не любила своего супруга. Ведь, по мнению кинорежиссера, любящая жена не стала бы распространять неприятную информацию о своем избраннике. Речь идет о том, что однажды Федосеева-Шукшина заявила во всеуслышание – муж гонялся за ней по квартире с топором в руках.

Ковтуну было искренне жалко Василия Макаровича. Лидия Николаевна практически не заботилась о нем, не окружала теплом и любовью. Актриса жила в свое удовольствие, пользуясь привлекательностью для достижения различных целей. 

Ранее стало известно о том, что Федосеева-Шукшина потребует с наследника Бари Алибасова миллион рублей за оскорбления. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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