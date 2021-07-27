Звезда сериала "Кадетство" попала в ДТП с КамАЗом

Грузовик задел оказавшегося на его пути актера

Отдых Вадима Андреева в деревне Рудины, в Московской области, несколько дней назад омрачился неприятностью. Актера российских сериалов во время прогулки на велосипеде задел КамАЗ.

Как рассказал артист "СтарХиту", он испугался, но получил лишь ушибы. Андреев подчеркнул, что ничего серьезного не произошло, а сейчас он уже работает над новым проектом в столице Украины. 

Актер попросил не беспокоиться за него, отметив, что в ДТП никто серьезно не пострадал. 

Как напоминает телеканал "360", в фильмографии Андреева десятки заметных ролей. Актер снимался в сериалах "Ранетки", "Кадетство" и "Кармелита". 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Японцев рассмешили интриги Токио из-за приезда Мишустина на Курилы

Жители Страны восходящего солнца полагают, что в РФ ноты протеста Токио никто не воспринимает серьезно

Во время выступления в США Тихановская обратилась к России

Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей