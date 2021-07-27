Грузовик задел оказавшегося на его пути актера

Отдых Вадима Андреева в деревне Рудины, в Московской области, несколько дней назад омрачился неприятностью. Актера российских сериалов во время прогулки на велосипеде задел КамАЗ.

Как рассказал артист "СтарХиту", он испугался, но получил лишь ушибы. Андреев подчеркнул, что ничего серьезного не произошло, а сейчас он уже работает над новым проектом в столице Украины.

Актер попросил не беспокоиться за него, отметив, что в ДТП никто серьезно не пострадал.

Как напоминает телеканал "360", в фильмографии Андреева десятки заметных ролей. Актер снимался в сериалах "Ранетки", "Кадетство" и "Кармелита".