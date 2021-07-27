Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
На личной инстаграм-странице Елена Малышева рассказала о своей поездке в Южную Каролину. По словам телеведущей, она побывала в Америке вместе с мужем Игорем Юрьевичем.
Супруги пробыли в США две недели. За это время Штаты открылись для них с новой стороны.
Малышева призналась – юг Америки произвел на нее положительное впечатление.
"Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности", – отметила знаменитость.
Телеведущая рассказала, что в Южной Каролине живут настоящие труженики. Они не гонятся за роскошью и стараются существовать в гармонии с природой. Местные не прячутся друг от друга за высокими заборами. И, что приятно удивило Елену Васильевну, многие здесь предпочитают проводить время за книгой.
Малышева также показала, как выглядит шикарный дом, в котором они остановились вместе с супругом. Звезда передачи "Жить здорово" назвала несколько отличий между американским и российским жилищами. Так, в домах США нет прихожей и вешалок – вместо них создаются специальные кладовые. Достаточно часто жители Штатов объединяют кухню с гостиной, что визуально расширяет пространство.
Некоторые подписчики телеведущей достаточно резко отреагировали на эту публикацию. Они напомнили, что Елена Васильевна позиционировала себя как истинного патриота России. Многие с возмущением стали спрашивать, почему она отдыхает не в нашей стране.
"Вы настоящий патриот России, в тексте видно", "А почему не поехали в Сочи или в Крым?", "А почему бы не отдохнуть в России?", "А как же Крым?" - прокомментировали пользователи Сети.
Ранее Станислав Садальский нелестно отозвался о Малышевой.
Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем
Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса