Ролик вызвал немало вопросов у интернет-пользователей

На личной инстаграм-странице Елена Малышева рассказала о своей поездке в Южную Каролину. По словам телеведущей, она побывала в Америке вместе с мужем Игорем Юрьевичем.

Супруги пробыли в США две недели. За это время Штаты открылись для них с новой стороны.

Малышева призналась – юг Америки произвел на нее положительное впечатление.

"Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности", – отметила знаменитость.

Телеведущая рассказала, что в Южной Каролине живут настоящие труженики. Они не гонятся за роскошью и стараются существовать в гармонии с природой. Местные не прячутся друг от друга за высокими заборами. И, что приятно удивило Елену Васильевну, многие здесь предпочитают проводить время за книгой.

Малышева также показала, как выглядит шикарный дом, в котором они остановились вместе с супругом. Звезда передачи "Жить здорово" назвала несколько отличий между американским и российским жилищами. Так, в домах США нет прихожей и вешалок – вместо них создаются специальные кладовые. Достаточно часто жители Штатов объединяют кухню с гостиной, что визуально расширяет пространство.

Некоторые подписчики телеведущей достаточно резко отреагировали на эту публикацию. Они напомнили, что Елена Васильевна позиционировала себя как истинного патриота России. Многие с возмущением стали спрашивать, почему она отдыхает не в нашей стране.

"Вы настоящий патриот России, в тексте видно", "А почему не поехали в Сочи или в Крым?", "А почему бы не отдохнуть в России?", "А как же Крым?" - прокомментировали пользователи Сети.

Ранее Станислав Садальский нелестно отозвался о Малышевой.