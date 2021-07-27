Скончался актер из сериала "Адвокат"

Скончался актер из сериала "Адвокат"
Кадр из фильма "Преступление будет раскрыто"
Артисту было 76 лет

Не стало актера Юрия Огульника. Трагическую новость сообщили в театре МОСТ, в котором артист служил более 40 лет.

Как уточняет РИА "Новости", Огульник скончался во вторник, 27 июля, в возрасте 76 лет. Последние дни своей жизни он провел в больнице. 

Прощание с Юрием Матвеевичем состоится в пятницу. Пока что неизвестно, где похоронят актера.

В 1967 году Огульник окончил Московский Государственный Университет имени Ломоносова, став математиком.

Дебют Юрия Матвеевича в качестве актера театра состоялся в 1964 году. В 1982 году он поступил в студию Студенческого театра МГУ. Спустя некоторое время артист устроился на работу в театр МОСТ.

Вместе с труппой учреждения культуры Огульник участвовал в международных театральных фестивалях. Он побывал в таких городах, как Свитави, Берлин, Бонн, Неаполь, Лион и Вильнюс.

Актер сыграл в спектаклях "Счастливый неудачник", "Как важно быть серьезным", "Непобедимая Армада" и других.

Отличился Юрий Матвеевич и в кино. Так, он появился на экране в картинах "Преступление будет раскрыто", "Адвокат" и "Яма. Наши дни". 

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Владимира Сканави.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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