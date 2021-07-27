Телеведущая поспешила успокоить фанатов

Несколько дней назад бывшая ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева на своей странице в "Инстаграм" подняла тему, касающуюся развода. Это спровоцировало слухи в Сети о том, что брак знаменитости висит на волоске. Однако телезвезда заявила – ее неправильно поняли.

Напомним, с 2014 года Бадоева состоит в браке с бизнесменом Виталием Мельничиным. Пара уже много лет живет в Италии.

В субботу, 24 июля, Жанна предложила поклонникам пообщаться на тему развода. Она отметила, что разрыв позволяет обоим супругам начать жить своей жизнью, при этом не копя обиды. Фанаты телеведущей предположили, что таким образом она намекает на разлад в собственной семье.

Из-за многочисленных слухов и новостей в СМИ Бадоевой пришлось опубликовать отдельный пост. Знаменитость поспешила успокоить общественность, заверив, что у них с мужем все хорошо.

"Многие почему-то восприняли мои слова буквально, оборвав и Директ, и телефон сообщениями: "Почему?", "Что случилось?", "Ну как же так, Жанна?" – рассказала она.

Телезвезда не понимает, почему ее размышления о разводе восприняли в негативном ключе. Бадоева поинтересовалась у пользователей Сети, с чем это связано.

"Многие хотят видеть то, чего нет. Искренней радости мало, а вот что-то негативное цепляет сразу и начинают раскручивать. Видимо, по-настоящему счастливых людей не так много", – объяснила одна из подписчиц.

Ранее Бадоева откровенно рассказала о непростом периоде в их с супругом отношениях.