Соседка мальчика ведет себя вызывающе

Неделю назад стало известно о неприятном инциденте, произошедшим с сыном певца Стаса Пьехи Петром. На мальчика напала соседка по дому Ирина Безбородова за шалость. В результате следователи возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Адвокат Сергей Жорин рассказал порталу Teleprogramma.pro, что сейчас проходит следствие по делу. Также знаменитый защитник поведал, что мальчик и его бабушка, которой тоже досталось, до сих пор приходят в себя от произошедшего.

При этом, по словам Жорина, Безбородова до сих пор ни перед кем не извинилась. Более того, адвокат заявил – женщина устраивала провокации. Например, когда Петр вместе с мамой Натальей Горчаковой был в больнице, в доме оставалась бабушка и другие родственники. Безбородова же зачем-то явилась на территорию коттеджа и принялась что-то снимать на камеру, и "как-то вела себя очень ярко". Жорин отметил, что соседка, судя по всему, считает себя правой.

Напомним, инцидент произошел 20 июля. СМИ писали, что Безбородова накинулась на сына Пьехи за то, что тот проткнул бассейн карандашом. Мальчика задело то, что женщина запретила своим детям с ним гулять. В итоге у Пети – сотрясение мозга и другие травмы.

Ранее появилось фото Пети после выписки из больницы.