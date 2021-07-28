"Жалко Марину": в Сети появились компрометирующие молодого мужа Федункив фото

"Жалко Марину": в Сети появились компрометирующие молодого мужа Федункив фото
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фанаты усомнились в искренности чувств итальянца

Пару дней назад общественность узнала, что Марина Федункив вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний итальянский бизнесмен. И пока преданные поклонники засыпали звезду "Реальных пацанов" комплиментами, другие нашли интересные фото, которые заставили публику задуматься о искренности чувств Стефано Маджи. 

В Сети появились кадры, на которых итальянец целует мужчину в щеку. На другой фотографии мужчины плавают в бассейне, на третьей – новоиспеченный муж Федункив обнимает своего знакомого со спины. 

В Сети тут же поползли слухи, мол, Стефано состоит в очень близких отношениях со стилистом Джованни Чаччи, а на фото именно он. Другие же считают, что итальянец проводил время с кем-то из родственников, поэтому и позволял себе такие нежности. 

Но большинство сошлись во мнении, что бизнесмен Федункив просто использует. Другие уверяют, что с самого начала было ясно, что брак фиктивный, но выгодный для обоих. "Жаль, а я искренне радовалась за нее", "Может, это отец?", "Жалко Марину", – негодуют пользователи. 

Остается только надеется, что слухи окажутся просто слухами, а актрисе не придется снова столкнуться с теми ужасами, которые пережила в предыдущем браке. 

Источник: Телеграм-канал "Yobajur"
Юлия МИХАЙЛОВА

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