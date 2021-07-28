Фанаты усомнились в искренности чувств итальянца

Пару дней назад общественность узнала, что Марина Федункив вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний итальянский бизнесмен. И пока преданные поклонники засыпали звезду "Реальных пацанов" комплиментами, другие нашли интересные фото, которые заставили публику задуматься о искренности чувств Стефано Маджи.

В Сети появились кадры, на которых итальянец целует мужчину в щеку. На другой фотографии мужчины плавают в бассейне, на третьей – новоиспеченный муж Федункив обнимает своего знакомого со спины.

В Сети тут же поползли слухи, мол, Стефано состоит в очень близких отношениях со стилистом Джованни Чаччи, а на фото именно он. Другие же считают, что итальянец проводил время с кем-то из родственников, поэтому и позволял себе такие нежности.

Но большинство сошлись во мнении, что бизнесмен Федункив просто использует. Другие уверяют, что с самого начала было ясно, что брак фиктивный, но выгодный для обоих. "Жаль, а я искренне радовалась за нее", "Может, это отец?", "Жалко Марину", – негодуют пользователи.

Остается только надеется, что слухи окажутся просто слухами, а актрисе не придется снова столкнуться с теми ужасами, которые пережила в предыдущем браке.