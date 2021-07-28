"Телефон молчит несколько лет": звезда "Папиных дочек" рассказала о жизни после смерти мужа

"Телефон молчит несколько лет": звезда "Папиных дочек" рассказала о жизни после смерти мужа
Ольга Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сейчас в квартире с актрисой живет девушка из Киргизии, которую она удочерила

Ольгу Волкову многие знают благодаря роли бабушки в сериале "Папины дочки", хотя фильмография у актрисы очень богатая. Сейчас Волкова почти не снимается, а шесть лет назад похоронила своего супруга. 

Все свободное время Ольга Владимировна уделяет семье. Именно дети и внуки поддержали звезду "Папиных дочек", когда не стало ее избранника. А вот помощи от коллег Волкова не дождалась. Как считает сама артистка, они и вовсе забыли о ее существовании. 

"Телефон молчит уже несколько лет. Даже, когда муж умер", 

– с сожалением заметила актриса, добавив, что друзья и коллеги могли бы хоть иногда ей звонить и узнавать, жива ли она вообще. 

На жизнь артистке тоже не хватает. Как призналась звезда отечественного кино, она получает достаточно большую пенсию – 50 тысяч рублей. Но за месяц она все равно тратит больше, чем получает. Тем более, что Волкова старается поддерживать соседей, а однажды даже протянула руку помощи девушке из Киргизии. 

Познакомились они в парикмахерской. Они разговорились, а после Ольга Владимировна узнала, что стилист по волосам живет в съемных комнатах. Тогда актриса прописала ее у себя в квартире, а когда у девушки родилась дочь, то Волкова прописала и ее. Малышку знаменитость считает своей внучкой. 

Сейчас уроженка Киргизии уже съехала от актрисы, но они по-прежнему в теплых отношениях. 

Ранее стало известно, что артистка обзавелась местом на кладбище. 

Источник: Ютуб-канал "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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