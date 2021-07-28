Последний выход Татьяны в свет спровоцировал бурные обсуждения в Сети

Не так давно дочь Любови Успенской впервые за долгое время появилась на публике. Все внимание было приковано к Татьяне Плаксиной, которая заметно похорошела за последнее время. Но в Сети тут же начали писать, что без вмешательства пластических хирургов наследница королевы русского шансона вряд ли бы смогла так преобразиться. Татьяна решила поставить точку в не утихающих слухах.

Плаксина опубликовала в своем "Инстаграме" фотографию с мероприятия, заявив, что никаких операций она не делала.

"И никаких филлеров",

– уточнила дочь Успенской.

До этого девушка признавалась, что обращалась за помощью только к стоматологам, потому что после неудачного падения с велосипеда она серьезно повредила челюсть и какое-то время ходила без зубов.

Однако далеко не все пользователи социальной сети поверили Татьяне.

"Зачем отрицать очевидное? Вы правда думаете, что люди дебилы, и не видят разницу между тем что было и что есть? Ну да, была пластика, и что? Почему так важно это отрицать?!"

– возмутилась одна из подписчиц.

Комментарий не остался без внимания Плаксиной. В ответ она лишь заявила, что всегда предельно откровенна со своей публикой, поэтому если бы операции действительно были, то она не стала бы это скрывать.

До этого девушка опубликовала свое свежее фото, которое произвело фурор в социальных сетях.

Напомним, что ранее Татьяна наконец окончательно помирилась с матерью. До этого отношения певицы с дочерью были непростыми, но теперь, как написала Успенская, тяжелые времена остались позади.