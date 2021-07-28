Телеведущая и блогер были близкими подругами

Тина Канделаки дала интервью Надежде Стрелец для ютуб-канала. Телеведущая откровенно рассказала о том, почему она перестала общаться с Ксенией Собчак.

В прошлом Канделаки и Собчак были близкими подругами. Они много времени проводили вместе и стояли друг за друга горой. Но однажды между знаменитостями пробежала черная кошка.

Ходили слухи, что причиной разлада стал совместный бизнес. Однако Тина опровергла данную информацию. Оказывается, конец их с Ксенией дружбы положил инцидент с возлюбленным бывшей звезды "Дома-2".

В то время скандально известная блондинка состояла в отношениях с Сергеем Капковым. В один из дней генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" пошла с женихом подруги в ресторан, чтобы поговорить о футболе.

"Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло совершенно гневное сообщение от нее", - вспомнила Канделаки.

Собчак, скорее всего, решила, что телеведущая хочет увести у нее парня. Блогер в достаточно резких выражениях высказалась о своей приятельнице. Тина отметила, что не смогла простить подругу за это.

Позже Канделаки поняла, что Собчак управляла ревность. Но восстановить отношения знаменитости не захотели, оставшись каждая при своем мнении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Канделаки отстранила известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева от работы из-за скандала с Ольгой Бузовой. Напомним, телеведущий довел исполнительницу хита "Мало половин" до слез, задав ей вопрос про распитие алкоголя.