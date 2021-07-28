"Смотрел грустными глазами": Орлова вспомнила о первой встрече с возлюбленным

"Смотрел грустными глазами": Орлова вспомнила о первой встрече с возлюбленным
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая считает, что ей очень повезло с избранником

Ольга Орлова практически два года встречается с мужчиной по имени Валерий. В интервью для Ютуб-канала Fametime TV телеведущая рассказала, как произошло их с возлюбленным знакомство.

По словам Орловой, она впервые увидела Валерия в ресторане. В заведении звезда "Дома-2" находилась вместе с подругой. В какой-то момент она заметила, как на нее смотрит неизвестный мужчина.

Ольга прекрасно понимала, что с ней хотят познакомиться. Однако незнакомец все никак не мог собраться с силами и подойти к понравившейся женщине.

"Он смотрел на меня полтора часа грустными-грустными глазами. Мне уже даже самой захотелось к нему подойти и узнать, не случилось ли у него чего", – отметила Орлова.

Телеведущая уже потеряла надежду на то, что этот мужчина переступит через свою робость. Но чудо произошло – когда подруга Ольги отошла, к их столику приблизился тот самый незнакомец, который представился Валерием.

Актриса заявила – с тех пор они с избранником не расставались ни на один день. Уже год пара живет под одной крышей.

Орлова считает, что ей очень повезло с мужчиной. Звезда закрывает глаза на то, что Валерий не является романтиком, ведь ей гораздо важнее, как возлюбленный к ней относится. Бойфренд полностью обеспечивает телеведущую.

Показывать своего жениха Ольга наотрез отказывается. Она лишь рассказала, что Валерий далек от шоу-бизнеса. 

Ранее Орлова показала фото в купальнике и взбудоражила поклонников. 

Источник: Интервью для Ютуб-канала Fametime TV ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость285368
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Вот ключевая фраза :Звезда закрывает глаза на то Валерий не является романтиком, ведь ей гораздо важнее ... что...Бойфренд полностью обеспечивает телеведущую. <цензура>-<цензура>! Проституция в чистом виде!
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