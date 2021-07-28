Певец уже решил, кому достанется его латвийская квартира

Борис Моисеев в беседе с "Комсомольской Правдой" признался, кого впишет в завещание. Выяснилось, что его квартира в Латвии достанется Кристине Орбакайте.

Моисеев тепло общается с матерью певицы Аллой Пугачевой. А саму Кристину он ласково называет своей дочерью. В конце мая Борис Михайлович побывал на юбилее Орбакайте. Напомним, артистке исполнилось 50 лет. На пышном торжестве собрались родные и друзья знаменитости.

Друг Моисеева Сергей Горох рассказал, что Примадонна каждый месяц звонит ему. Исполнительница хита "Арлекино" спрашивает, как певец себя чувствует и нуждается ли он в чем-либо.

"И каждый раз предлагает свою помощь, но Борис всегда отказывается, потому что в помощи не нуждается", – отмечает приятель артиста.

Также Борис Михайлович сообщил, что в ближайшее время отправится в Юрмалу. Грох уточнил – в латвийский город знаменитость поедет в конце июля или в начале августа.

Напомним, 67-летний Моисеев перенес несколько инсультов. Тяжелый недуг не прошел бесследно – у артиста появились проблемы с речью. Некоторое время он занимался с логопедом и посещал массажиста, но в итоге отказался от их услуг из-за отсутствия улучшений.

Певец продолжает посещать врачей, которые помогают ему восстановиться после болезни. Борис Михайлович верит, что все плохое осталось позади.

Ранее стало известно о том, что Орбакайте растрогала поклонников фотографией с Моисеевым.