Ресторатор счастлив, что девушка однажды появилась в его жизни

Некоторое время назад общественность заговорила о том, что дочь Игоря Крутого Виктория переживает кризис в отношениях с мужем-иностранцем Дэвидом Берковичем. Ходили слухи, что супруги разъехались. Расставить все точки над i решил сам избранник звездной наследницы.

Беркович, занимающийся ресторанным бизнесом, решил пообщаться с подписчиками в разделе "сторис". Один из пользователей "Инстаграм" поинтересовался – неужели они с Викторией собираются воссоединиться?

Дэвид признался, что он получает очень много вопросов на эту тему. Мужчина заявил – он даст один-единственный комментарий.

"Будущее покажет, что будет, но я бесконечно люблю и уважаю Викторию. Она – лучший человек, которого я знаю", – написал Беркович.

По словам иностранца, он невероятно счастлив, что Крутая однажды появилась в его жизни. Дэвид благодарен наследнице композитора за общую дочь Деми-Роуз.

Мужчина понадеялся на то, что его комментарий смог прояснить ситуацию. Однако кажется, что загадочный ответ вызвал гораздо больше вопросов у общественности.

Сама Виктория в личном микроблоге никак не отреагировала на посвященную ей публикацию.

Напомним, у Крутого также есть сын Николай от первой жены Елены Бутумы и дочь Александра от нынешней избранницы Ольги.

Ранее выяснилось, что у Игоря Яковлевича нашелся второй родной сын. Оказалось, ребенка музыканту подарила женщина по имени Ирина.