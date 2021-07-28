По некоторым данным, телеведущая не появится в новых шоу

Шоу "Док-ток", ведущими которого были Ксения Собчак и Александр Гордон, больше не появится на Первом канале. Этой новостью поделилось издание "Собеседник".

Напомним, передача выходит на телеэкраны с февраля 2020 года. В проекте обсуждались различные общественно-политические темы.

По некоторым данным, закрытие проекта связано с низкими рейтингами. Мол, изначально ток-шоу не оправдало надежд его создателей.

"Ксюша Собчак поднять их [рейтинги] не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным", – говорится в публикации.

Имеются предположения, что бывшая звезда "Дома-2" уже надоела телезрителям. Также не исключено, что общественности попросту не нравились поднимаемые в эфире передачи темы, передает URA.RU.

Док-ток был единственным проектом для Собчак, выходящим на "Первом". Таким образом, скандально известная блондинка осталась без работы на главном российском канале.

Что касается Гордона, то телеведущий продолжит вести передачу "Мужское/Женское" вместе с Юлией Барановской.

В то время, когда выходило шоу Ксении и Александра Гарриевича, будут показывать новую программу похожей направленности. Ее старт ожидается в августе этого года. Имена новых ведущих пока не известны.

Однако позже выяснилось, что СМИ распространили ложную информацию. На самом деле шоу "Док-ток" попросту ушло в летний отпуск, пишет "РБК" со ссылкой на комментарий Первого канала.

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