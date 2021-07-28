"Божественная": Лорак показала новое фото в бикини

"Божественная": Лорак показала новое фото в бикини
Ани Лорак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица приняла солнечные ванны

На своей странице в "Инстаграм" Ани Лорак часто демонстрирует подтянутое стройное тело и шикарные формы. В этот раз артистка опубликовала новый снимок в купальнике и вновь произвела фурор.

На фото Лорак расположилась на подвесном кресле. Певица надела белый раздельный купальник и спрятала глаза за солнечными очками. Нетрудно заметить, что кожа Ани приняла бронзовый оттенок.

Красивый ровный загар исполнительница хита "Ты еще любишь" получила на одном из курортов в турецком городе Бодрум. Артистка остановилась в элитном пятизвездочном отеле.

Интернет-пользователи завалили Лорак комплиментами. Они в очередной раз отметили, что знаменитость имеет отличную фигуру.

"Можно с ума сойти от этой красоты!!!", "Сексуальные ножки", "Так не хватало таких фоток", "Красота", "Влюбляете в себя все больше и больше", "Божественная", - прокомментировали подписчики.

Ани сообщила о том, что в скором времени она порадует поклонников приятными сюрпризами. Скорее всего, речь идет о новом музыкальном материале – выходе песни или клипа. Эта новость вызвала бурную реакцию у фанатов певицы.

"С нетерпением ждем!", "Как всегда интригующе", – высказались они.

Ранее стало известно о том, что украинский телеведущий Игорь Кондратюк назвал Лорак "курицей". Его возмутило то, что артистка планирует дать концерт в Одессе. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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