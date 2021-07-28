Несколько дней назад артистку вывели из комы

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила, что та начала общаться с врачами. Однако, по словам женщины, положительная динамика в состоянии артистки – это еще не повод делать громкие заявления.

Как сообщает ФАН, исполнительница хита "Знаешь ли ты" произносит отдельные слова. Но, несмотря на это, ее состояние все равно оценивается как тяжелое.

Врачи начали уменьшать дозы препаратов, которые использовались для введения певицы в медикаментозную кому. С каждым разом сознание МакSим становится все более ясным.

Соколова отметила, что артистка еще очень слаба. Каждое совершаемое знаменитостью действие быстро лишает ее сил.

Медики не спешат давать какие-либо прогнозы. Остается только надеяться, что МакSим окончательно придет в себя и встанет на ноги.

Напомним, певицу госпитализировали в середине июня этого года. У нее диагностировали тяжелое воспаление легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Врачи были вынуждены подключить звезду к аппарату ИВЛ, так как ее состояние продолжало стремительно ухудшаться.

Новость о том, что исполнительница находится в коме, заставила интернет-пользователей сплотиться и организовать флешмоб в поддержку больной. За МакSим переживали не только близкие, друзья и фанаты, но и коллеги по цеху, а также другие неравнодушные.

Пару дней назад выяснилось, что артистку вывели из искусственной комы. Уже тогда МакSим начала общаться со специалистами, используя жесты.