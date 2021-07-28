Звезда решила поучить чад "финансовой грамотности"

Известная российская модель, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова решила устроить настоящий семейный праздник: звезда в честь дня рождения дочки, которой стукнуло десять, раздарила подарки не только имениннице, но и остальным детям. Весь процесс с подарками Оксана снимала на видео, которые выложила позднее в своем микроблоге.

27 июля семья с размахом отпраздновала десятилетие Ариелы. Однако повод для радости был не только у самой именинницы, но и у ее младших сестер – четырехлетней Майи и шестилетней Леи. Девочки присоединились к сестре, чтобы помочь с распаковкой подарков.

Именинницу одарили многочисленными игрушками, новым смартфоном и пачкой пятитысячных купюр. Однако этот подарок разделили на всех чад.

"Подарили деньги. Учу ее инвестировать и финансовой грамотности с детства", – заявила Самойлова в своем "Сториз".

На опубликованных кадрах можно заметить, как Оксана протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей. Знаменитость сообщила, что таким образом решила подарить остальным детям "утешительные призы".

Как пишет "СтарХит", заботливая звезда решила проявить особый подход к имениннице – Ариеле временами тяжело ужиться с сестрами и братом, поэтому мама решила снять ей номер в отеле с видом на Красную площадь. Супруга рэпера объяснила, что дочке, которая растет в многодетной семье, крайне важно иногда побыть только с мамой. Суточная стоимость забронированного номера, сообщают журналисты, составляет минимум 200 тыс. рублей. А еще Самойлова сводила Ариелу ЦУМ, где купила ей роскошную сумку.