Неизвестные ранее обстоятельства всплыли после закрытия дела

Андрея Панина не стало в марте 2013 года. Актер скончался в собственном доме от многочисленных травм головы. Как установило следствие, звезда сериала "Бригада" неудачно упал, потому что был нетрезв. Но вот уже который день не утихают обсуждения версии, выдвинутой другом артиста.

Геннадий Русин уверяет журналистов, что его товарища убили. В качестве доказательств мужчина привел очередную порцию аргументов. Друг считает, что Панину "помогли уйти" из-за денег.

Все дело в том, что незадолго до смерти актер вложил средства в нефтяную компанию, которая располагалась в Одессе. Есть даже свидетели, которые точно знают, что это было, хотя сам Панин постоянно отшучивался, когда речь заходила об инвестициях.

"Мы с ним не успели нормально на эти темы поговорить. Обстоятельства всплыли потом",

– добавил Русин.

Мужчина также подчеркнул, что не настаивает на возобновлении дела, которое давно было закрыто. Мол, этим должны заниматься родственники покойного, а он просто хотел, чтобы общественность знала правду.

Напомним, что до этого Русин в эфире "России 1" заявил, что его друга убили, требуя при этом возобновить расследование. Но есть одна загвоздка. После смерти актера именно его друг проходил в деле как главный свидетель. Тогда его допрашивали на полиграфе, и его прежние слова его полностью противоречат тому, о чем мужчина говорит сейчас. В СК уже успели заявить, что в случае обращения неравнодушных граждан будет инициирована проверка, пишет МК.