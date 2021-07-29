У 73-летнего артиста подозревают опасный вирус

СМИ сообщают о госпитализации в Москве актера Владимира Стеклова. В больницу, как пишет РЕН ТВ, народный артист России попал накануне, 28 июля.

По предварительной информации, у Стеклова подскочила температура, актер упал в обморок. К счастью, рядом была его дочь, она вызвала скорую помощь. По данным СМИ, у артиста подозревают коронавирус – медики диагностировали пневмонию и дыхательную недостаточность.

В каком состоянии Стеклов сейчас, неизвестно.