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СМИ сообщают о госпитализации в Москве актера Владимира Стеклова. В больницу, как пишет РЕН ТВ, народный артист России попал накануне, 28 июля.
По предварительной информации, у Стеклова подскочила температура, актер упал в обморок. К счастью, рядом была его дочь, она вызвала скорую помощь. По данным СМИ, у артиста подозревают коронавирус – медики диагностировали пневмонию и дыхательную недостаточность.
В каком состоянии Стеклов сейчас, неизвестно.
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