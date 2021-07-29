Потерял сознание: актер Стеклов попал в больницу

У 73-летнего артиста подозревают опасный вирус

СМИ сообщают о госпитализации в Москве актера Владимира Стеклова. В больницу, как пишет РЕН ТВ, народный артист России попал накануне, 28 июля.

По предварительной информации, у Стеклова подскочила температура, актер упал в обморок. К счастью, рядом была его дочь, она вызвала скорую помощь. По данным СМИ, у артиста подозревают коронавирус – медики диагностировали пневмонию и дыхательную недостаточность.

В каком состоянии Стеклов сейчас, неизвестно.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей